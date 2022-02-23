MLS komisyoneri Donald Garber Neymar’a cevap verdi

Paris Saint-Germain’in Brezilyalı yıldızı Neymar’ın bir gün MLS’te oynamak istediğini söylediği açıklamasına MLS komisyoneri Donald Garber karşılık verdi.

Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar, katıldığı bir podcast yayınında kariyeriyle ilgili konuştuğu sırada bir gün MLS’e gidebileceğini söyledi.

"Aslında en azından bir sezon Amerika’da oynamak isterim. Sezonları daha kısa ve bu kısa sürede bir şampiyonluk kazanıp 3 ay daha fazla tatil yapabilirim. Böylece daha uzun yıllar futbol oynayabilirim."

Bu açıklamalardan sonra MLS komisoneri Donald Garber ise "Büyük isimleri sadece MLS’te kariyerlerini sonlandırmak istiyorlar diye getirmeye ihtiyacımız yok. Eğer takımlarımıza anlamlı katkı vermeyeceklerse, lige ve taraftarlar saygı duymayacaklarsa onları MLS’te istemiyoruz" dedi.



