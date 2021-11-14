Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ikinci ve son gününde, İskele Meydanı Şelale Önü’nde üç yarış gerçekleştirildi. Halka açık alandaki ilk yarışta tır çekme mücadelesi yapıldı. Organizasyon, araba kaldırma ve üzeri kum torbalarıyla dolu pikap araba itme yarışlarıyla sona erdi.

Toplam 16 etap sonunda Alanya’da gerçekleştirilen final müsabakalarının ardından, Hollanda’dan Kelvin De Ruiter birinci, Letonya’dan Aivars Smauktelis ikinci, Finlandiya’dan Mika Torro da üçüncü olmayı başardı.

Dereceye girenlere ödüllerini Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve organizasyon sorumlusu Şükrü Cimrin verdi. (AA)