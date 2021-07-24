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Mlli tekvandocu Rukiye Yıldırım'I Bakan Kasapoğlu teselli etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda tekvando branşında 49 kiloda bronz madalya maçını kaybeden Rukiye Yıldırım’ı teselli etti.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 18:15 Son Güncelleme:
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Mlli tekvandocu Rukiye Yıldırım'I Bakan Kasapoğlu teselli etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda tekvando branşında 49 kiloda bronz madalya maçını kaybeden Rukiye Yıldırım’ı teselli etti. Makuhari Messe Spor Salonu’nda İsrailli rakibi Abishag Semberg’e son anlarda verdiği puanlarla kaybeden Rukiye, büyük bir üzüntü yaşadı.

Karşılaşmayı salondan takip eden Bakan Kasapoğlu, müsabaka biter bitmez milli sporcunun yanına gitti.

Rukiye’ye destek olan Kasapoğlu, "Kendini hiç üzme. Elinden geleni yaptın. Tüm Türkiye yanında." diyerek milli sporcuya moral verdi.

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