Galatasaray Doğa Sigorta, 7DAYS EuroCup D Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets’i 92-79 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan EWE Baskets Başantrenörü Mladen Drijencic, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Müsabakayı değerlendiren Drijencic, "Bugün güzel bir maç oynandı. Atmosfer çok güzeldi. İki takım da kazanmak istedi. Bu yüzden çok rekabetçi bir maç izledik. İlk çeyrekte iyi oynadık. İkinci çeyrek başka senaryo vardı. Rakip 28-13 üstünlük kurdu. Bu durum takımıma öz güven kaybettirdi. Çok korkunç bir ikinci çeyrek oynadık. İlk yarı sonunda ikinci yarıda daha sert oynamamız gerektiğini konuştuk ama bunu başaramadık. Galatasaray farkı açarak devam etti. Dolayısıyla oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.