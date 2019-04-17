MKE Ankaragücü’nden Mansur Yavaş’a ziyaret

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, başkan Yiğiner ve başkan yardımcısı Metin Akyüz, Mansur Yavaş’a, futbolcuların imzaladığı 06 numaralı üzerinde "Mansur Yavaş" yazılı forma, sarı-lacivert özel yapım tespih ve çiçek takdim etti.

Ziyarette konuşan Mansur Yavaş, takımın aldığı galibiyetlerde çok mutlu olduklarını belirterek, "Ankaragücü benim için çok değerlidir. Şimdiden çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Gerek altyapı, gerekse gelecek sezon planlamasına başlamalıyız. Ligde kalan 6 haftada alınacak puanlar ligde konumumuzu yukarılara taşıyacaktır." ifadelerine yer verdi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de Ankara halkının takımlarıyla iç içe olmasının şehir için çok pozitif bir durum olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankaragücü sevgisini biliyoruz. Şehrimizde sinerjiyi yakalayarak takımımızı hep beraber yukarılara taşımalıyız. Sayın Mansur Yavaş, gerek projeleri, gerek destekleriyle bu sinerjide büyük rol alacaktır."

AA