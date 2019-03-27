MKE Ankaragücü’nden kan bağışı kampanyasına destek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde teknik ekip ve 4 futbolcu, Kızılay Kan Bağışı kampanyasına destek verdi.

Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu’ndaki organizasyona, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yardımcı antrenör Erhan Namlı, futbolcular Altay Bayındır, Kaan Uykur, Cebrail Karayel ve Ante Kulusic katıldı.

Başkent ekibinin teknik kadrosu ve futbolcularının yanı sıra, eski milli halterci Halil Mutlu ile eski milli güreşçi Şeref Eroğlu da kampanyaya destek için okulda hazır bulundu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan, kampanyada kan bağış yapan tek isim oldu.

Tecrübeli teknik adam, bu tür organizasyonların önemine dikkati çekerek, "Vereceğimiz kanla hayatlar kurtulacak. Kan bağışı önemli bir olay. Milletimizin bu konuda duyarlı olması lazım. Bizler bu farkındalığı ortaya koymak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Kan bağışı kampanyasına destek veren isimler, okul bahçesinde öğrencilerle ve okul yetkilileriyle fotoğraf çektirdi.

AA