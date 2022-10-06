Süper Lig 'in 9. haftasında deplasmanda İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak olan MKE Ankaragücü'nden zorlu mücadele öncesinde bir duyuru geldi.

'Yapay zeka yöntemi önemli bir adım'

Başkent ekibinden 'Kamuoyuna Duyuru' başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Türk futbolunun en önemli sorunu; futbolu yöneten kurumlar ve futbol kulüpleri arasında yaşanan güven problemidir. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığında, TFF yönetim kurulu, göreve başladıkları günden itibaren tüm kurumları ile güven inşa edecek projeleri uygulamaya geçirmeye başlamıştır. MHK'nın 2022-2023 Süper Lig sezonunda hakem atamalarında uyguladığı yapay zeka yöntemini de bu açıdan önemli bir adım olarak görüyoruz."

'Verdiği kararlarla hiç iyi hatırlamadığımız...'

"Belirli bir algoritamaya göre gerçekleştirilen hakem atamalarının başarısını, yine sahadaki Türk hakemlerinin adaletli yönetimi belirleyecektir. Kulüp hafızamızda verdiği kararlar ile hiç de iyi hatırlamadığımız hakemler de dahil olmak üzere; öncelikli görevi saha içinde adaleti sağlamak olan hakemlerimize yönelik güven duygusunu asla yitirmek istemiyoruz. Hafta sonu oynayacağımız müsabakamızda, geçmiş dönemde yapılan hataların olmayacağı adil bir yönetim bekliyoruz" denildi.

3 maçı da kaybettiler

Hatırlanacağı üzere karşılaşmaya orta hakem olarak Yasin Kol atanırken, Sarı-Lacivertliler, Kol'un yönettiği 3 maçı da kaybetmişti.

İşte o açıklama:



