Süper Lig ’in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü geride kalan haftalarda henüz 3 puanla tanışamadı. Ligde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Sarı-Lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek için sahaya çıktı. Erdoğan, son olarak Hatayspor’u çalıştırırken, ilk sınavından geçer not aldı.

Harikalar yarattı

Başkent ekibi, bu sezon oynadığı futbol ile harikalar yaratan Kara Kartal karşısında elinden geleni yaptı. Öne geçtikten sonra, geriye düşmesine rağmen yeniden beraberliği yakalayan Ankaragücü, sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. 4 hafta sonunda 1 puanda kalan Başkent temsilcisi, gelecek hafta Alanyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.