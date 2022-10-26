Spor Toto Süper Lig 'in 12. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, çalışmalarına Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Giresunspor karşılaşmasında tam süre yer alan oyuncular, günü adaptasyon koşusu ve topla pozisyonel pas çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular antrenmana fitness salonunda anatomik adaptasyon yaparak başladı. Ardından sahada topla ısınma yapan takım, daha sonra üç takım taktiksel geçiş oyunu oynadı. Antrenman, iki takım halinde kalecili oyun ile tamamlandı.

MKE Ankaragücü, Hatayspor karşılaşması hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

ANKARA, (DHA)