MKE Ankaragücü’nde Fenerbahçe maçı mesaisi

MKE Ankaragücü Futbol Takımı, Süper Lig’in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri’ndeki antrenman teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirildi.

Aerobik koşu ile başlayan antrenmanda çabukluk ve kuvvet çalışması yapan futbolcular, idmanı fonksiyonel alanda taktiksel oyun ile tamamladı.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.