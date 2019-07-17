Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten kaptan Sedat Ağçay, "Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Bu forma altında 2 şampiyonluk yaşadığını belirten 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Korcan Çelikay, "Süper Lig'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" diye konuştu.

DHA