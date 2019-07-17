MKE Ankaragücü'nde 5 futbolcu ile sözleşme uzatıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, iç transferde 5 futbolcu ile sözleşme uzattı. Bu kapsamda Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2 yıllık, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

17 Temmuz 2019, Çarşamba 12:10
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MKE Ankaragücü'nde 5 futbolcu ile sözleşme uzatıldı

Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten kaptan Sedat Ağçay, "Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Bu forma altında 2 şampiyonluk yaşadığını belirten 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Korcan Çelikay, "Süper Lig'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" diye konuştu.

DHA

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