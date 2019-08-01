MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

MKE Ankaragücü'nde, 30 Temmuz’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

01 Ağustos 2019, Perşembe 17:26
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MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Ankaragücü Beştepe Tesislerinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı sonucunda yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu; 

Başkan: Mehmet Yiğiner 

Başkan Vekili: Metin Akyüz (Taraftar ve Stadyumdan Sorumlu) 

Başkan Yardımcısı: Levent Yılmaz 

Başkan Yardımcısı: Tuncay Doğan 

Genel Sekreter: Muhammer Kılıç 

Genel Sayman: Hasan Bilgili 

Basın Sözcüsü: Ali Güven 

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu: Ertan Şahin 

Amatör Branşlar Sorumlusu: Şükrü Orhan 

İHA

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