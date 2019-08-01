MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Ankaragücü Beştepe Tesislerinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı sonucunda yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu;
Başkan: Mehmet Yiğiner
Başkan Vekili: Metin Akyüz (Taraftar ve Stadyumdan Sorumlu)
Başkan Yardımcısı: Levent Yılmaz
Başkan Yardımcısı: Tuncay Doğan
Genel Sekreter: Muhammer Kılıç
Genel Sayman: Hasan Bilgili
Basın Sözcüsü: Ali Güven
Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu: Ertan Şahin
Amatör Branşlar Sorumlusu: Şükrü Orhan
İHA