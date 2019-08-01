MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Ankaragücü Beştepe Tesislerinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı sonucunda yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu;

Başkan: Mehmet Yiğiner

Başkan Vekili: Metin Akyüz (Taraftar ve Stadyumdan Sorumlu)

Başkan Yardımcısı: Levent Yılmaz

Başkan Yardımcısı: Tuncay Doğan

Genel Sekreter: Muhammer Kılıç

Genel Sayman: Hasan Bilgili

Basın Sözcüsü: Ali Güven

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu: Ertan Şahin

Amatör Branşlar Sorumlusu: Şükrü Orhan

İHA