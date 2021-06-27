MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, kulübün Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde çift antrenman yaptı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra çift kale maç oynadı.

Yeni sezon hazırlıklarını 6 Temmuz’a kadar Beştepe Tesisleri’nde sürdürecek MKE Ankaragücü, daha sonra9-19 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam’da, ardından 22 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde ise Bolu Gerede’de kamp yapacak.

Gerede’deki kampını tamamlayan MKE Ankaragücü, 3 Ağustos’tan itibaren Ankara’da Beştepe Tesisleri’nde çalışmalarına devam edecek.