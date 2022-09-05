Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasında MKE Ankaragücü yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan'la ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Eryaman Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 3-2 kazandı. Gergin geçen maçın son düdüğüyle beraber ortalık karıştı. Bir Sarı-Lacivertli taraftar sahaya atladı, Beşiktaş'lı Salih Uçan ile Cenk Tosun'a uçan tekme attı. Bu anların ardından Josef de Souza da o taraftara müdahale edince kırmızı kart gördü, dakikalar sonra ortam sakinleşti.

'Mete Kalkavan maçın seyrini değiştirdi'

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da önce maçı değerlendirdi, ardından yaşanan olaylara açıklık getirdi. Erdoğan, "Geldiğimizden bu yana bu maça çok çalıştık. Oyuncularımıza hep söyledik, daha tempolu, daha temaslı oynamamız gerekiyor diye. Bunu başardık. Ancak Mete hoca küçük dokunuşlarla maçın seyrini değiştirdi. Bize verilen fauller ve kartlar, diğer tarafa verilmiyor. Küçük dokunuşlarla da olsa maça etki etmesi beni üzdü. Benim beklentim daha farklıydı" dedi.

'Eğitim verelim'

Olaylara değinen başarılı hoca, "Maçın sonunda tatsız olaylar yaşandı. Bunun başlangıcı Oğuzhan Akgün'ün kulübemize ve taraftarımıza küfür ederek tahrik etmesi. Çok ciddi şekilde beni üzdü. Bu yaşta böyle saygısız bir hareket... Bu konulara ciddi şekilde eğitim verelim. Genç oyuncu kazandıralım diyoruz ama önce kaliteli insan kazandırmamız gerekiyor. Bu yaşta bu kadar saygısızca hareket, devamında olayların ateşlenmesi bize belki çok ağır ceza gelecek. Bize yazık değil mi?" ifadelerini kullandı.

Ömer Erdoğan ayrıca takıma yeni katılan Tolga Ciğerci'ye de performansından dolayı övgüler yağdırdı.







