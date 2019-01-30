Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, transfer çalışmaları kapsamında iki oyuncuyla anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekiz’in Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Yeni Zelandalı hücum oyuncusu Tyler Dominic Boyd ve Yunanistan’ın PAOK kulübünden Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Boyd, Türkiye’de yeni bir sayfa açtığını belirterek, "Artık benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir takım ile başarı elde etme zamanı geldi. Hedefim performansımı en üst seviyeye çıkararak Ankaragücü’ne katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Yunan futbolcu Stelios Kitsiou ise Türkiye ve Yunanistan’ın iki dost ülke olduğuna dikkati çekerek, "Dost bir ülkeye geldiğim için mutluyum. PAOK taraftarı gibi Ankaragücü taraftarının da çok ateşli olduğunu biliyorum. Bir futbolcu için en büyük itici güç her zaman taraftarıdır. Bu taraftara ve bu şehre umarım heyecan getiririm." şeklinde görüş belirtti.

AA