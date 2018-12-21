MKE Ankaragücü - Göztepe maç sonucu: 0-3

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, ligde son 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen MKE Ankaragücü ile Göztepe'nin mücadelesine sahne oldu.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Göztepe, dakikalar 50'yi gösterirken Cameron Jerome'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekibin 69'da geliştirdiği kontratakta Andre Biyogo Poko, sol kanattan ceza sahasına girdi. Poko'nun pasında Halil Akbunar, tek vuruşla topu ağlara bıraktı ve fark 2'ye çıktı.

Mücadelede son sözü ise 79'da Andre Castro'nun müthiş pasında kaleci Korcan Çelikay'ı mağlup eden Yoan Gouffran söyledi ve Göztepe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Göztepe, bu sonuçla 5 maçlık aranın ardından ilk kez 3 puanı bir arada görürken puanını 22'ye çıkararak 20 puanda kalan Ankaragücü'nü geride bıraktı.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jerome'nin vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

20. dakikada Mehmet’in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan El Kabir’in şutu dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Dk.50 GOL! Halil Akbunar'ın içeri doğru çevirdiği topta Cameron Jerome topu filelerle buluşturdu ve Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.

Dk.69 GOL! Hızlı gelişen atakta Andre Biyogo Poko, soldan ceza sahasına girdi. Poko'nun pasında Halil Akbunar, farkı 2'ye çıkardı.

Dk.79 GOL! Andre Castro'nun müthiş pasında Yoan Gouffran, skoru 3-0'a getiren golü attı.

MKE Ankaragücü - Göztepe ilk 11'ler

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kenan Özer, Bakary Kone, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Ricardo Faty (Anton Putsila 58'), İlhan Parlak, Mostapha El Kabir (Alessio Cerci 67'), Youness Mokhtar (Lanre Kehinde 79'), Kubilay Kanatsızkuş

Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Wallace Reis, Titi, Berkan Emir, Andre Biyogo Poko, Andre Castro (Tayfur Bingöl 90'), Celso Borges, Halil Akbunar, Yoan Gouffran (Yalçın Kayan 83'), Cameron Jerome

Hakem: Özgür Yankaya

Stat: 19 Mayıs Stadyumu

Sarı Kartlar: Wallace Reis (41'), Ricardo Faty (48'), Mehmet Sak (81')