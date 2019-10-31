MKE Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldığı sırada arbede yaşandı.

31 Ekim 2019, Perşembe 14:50 Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldı.

Mutlu’nun, mevcut başkan Mehmet Yiğiner’in 2012 yılında ocak ayında yaptığı konuşmadan alıntılar yaparak, "Siz deyin 3-5, ben diyeyim 8-10 milyon lira. Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı?" deyince Mehmet Yiğiner kendisine tepki gösterdi.

Bu tepkinin ardından bazı delegeler, üzerine yürüyerek Mutlu’yu yumrukladı. Sonrasında güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Ali İhsan Mutlu salondan çıkarıldı.

Bazı delegeler de bu olaya tepki gösterince salonda bir süre genel kurula ara verildi. (AA)

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