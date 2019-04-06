MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’de yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 saat sürdü.
Antrenmana kültür-fizik hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra top sürerek ısınma çalışmasına devam etti. 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren başkent ekibi, yarı sahada çift kale maç oynayarak antrenmanı sürdürdü.
Sprint çalışmasının ardından açma-germe hareketiyle antrenman sona erdi.
MKE Ankaragücü futbolcuları tam kadro yaptıkları idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
AA