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MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’de yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

06 Nisan 2019, Cumartesi 17:20
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MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’de yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmana kültür-fizik hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra top sürerek ısınma çalışmasına devam etti. 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren başkent ekibi, yarı sahada çift kale maç oynayarak antrenmanı sürdürdü.

Sprint çalışmasının ardından açma-germe hareketiyle antrenman sona erdi.

MKE Ankaragücü futbolcuları tam kadro yaptıkları idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

AA

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