MKE Ankaragücü - Eyüpspor: 2-3

Spor Toto 1'inci Lig 30'uncu hafta maçında MKE Ankaragücü, kendi sahasında Eyüpspor’u konuk etti. Sarı-Lacivertliler taraftarı önünde rakibine 3-2 mağlup oldu.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Emrah Ünal
MKE ANKARAGÜCÜ: Akın Alkan - Erdem Özgenç (Dk. 80 Bartolomeu), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, İshak Çakmak (Dk. 56 Eren Derdiyok), Abdullah Durak, Chahechouhe (Dk. 89 Hasan Hüseyin Acar), Zahid, Ariyibi (Dk. 56 Mehmet Murat Uçar), Owusu
EYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Popov, Buatu, Mezague, Bülent Uzun, Taşkın İlter (Dk. 82 Mikail Okyar), Thill, Rodrigues (Dk. 61 Cenk Ahmet Alkılıç), Timur Temeltaş (Dk. 73 Bekir Yılmaz), Oğulcan Çağlayan (Dk. 73 Sekidika), Umut Bulut
GOLLER: Dk. 27 Sinan Osmanoğlu, Dk. 41 Owusu (MKE Ankaragücü) - Dk. 15 Rodrigues, Dk. 22 - Dk. 48 Oğulcan Çağlayan (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Zahid, Abdullah Durak, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü) - Oğulcan Çağlayan, Rodrigues (Eyüpspor)
ANKARA, (DHA)