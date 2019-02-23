MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas ve şut çalışması yapan futbolcular, son bölümde simetrik ve asimetrik çıkışlar ile idmanı tamamladı.

Başkent ekibinde, sakatlığı devam eden El Kabir, antrenmanda yer almazken, kart cezası bulunan Brice Dja Djedje ve Mehmet Sak yarın yapılacak maçta forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında Eryaman Stadı’nda oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak.

AA