MKE Ankaragücü, Bursaspor’u konuk edecek

Kulüp yönetimi, trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftarlar Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır için bastırdıkları 20 bin siyah tişörtü maça gelen izleyicilere dağıtacak

08 Mart 2019, Cuma 10:11
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MKE Ankaragücü, Bursaspor’u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında yarın Bursaspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı’nda, saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Başkent ekibinin takım kaptanı Sedat Ağçay sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Ligdeki son 2 maçından galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, 30 puan ve averajla 12. sırada yer aldı. Bursaspor ise 27 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Taraftarlar unutulmadı

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Antalyaspor maçından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır’ı Bursaspor maçında anacak.

Yönetim kurulu, üzerinde "Mert / Eren Unutmayacağız" yazılı 20 bin siyah tişörtü yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Eryaman Stadı’na gelecek taraftarlara dağıtacak.


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