Süper Lig 'in 13. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor 'u konuk edecek. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Sarı-Lacivertliler, Karadeniz ekibini yenerek Dünya Kupası arasına moralli girmek istiyor.

'İnşallah Mete Kalkavan daha duyarlı olur'

Zorlu mücadele öncesinde Başkent temsilcisinin Başkanı Faruk Koca, TRT Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Ligin 4. haftasında oynanan ve karşılaşmanın son düdüğüyle sahaya taraftarın girip Siyah-Beyazlı futbolculara saldırdığı Ankaragücü- Beşiktaş maçını hatırlatan Koca, "Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum ama Beşiktaş maçını da Mete Kalkavan yönetti, biraz gergin geçti. Bir taraftarımız tribünden atlayarak ceza aldı. Biz de çok ciddi ceza aldık. İnşallah Mete Kalkavan daha duyarlı olur" dedi.

Koca sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Biz Mete Kalkavan'ın adil olacağına inanıyoruz. İyi bir hakem ama iyi hakem olmak yetmiyor, detayları görmek gerekiyor. Detaylarda sıkıntılar başlıyor. Ben Mete Kalkavan'ın daha sağduyulu olacağına inanıyorum. Hakem adilane yönettikten sonra sonuç ne olursa olsun."