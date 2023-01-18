MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ’ı penaltılarda 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından Eryaman Stadyumu'nun önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ANKARA’YA 22 YIL SONRA TÜRKİYE KUPASI’NI GETİRMEYİ ARZU EDİYORUZ'

Bu galibiyeti, geçtiğimiz gün babasını kaybeden kulüp başkanı Faruk Koca’ya hediye etmek istediklerini ifade eden Aytekin, "İlk yarıda maçı koparabilirdik. Yine tartışmalı bir VAR kararı var. Sonuç olarak kazandık ama kazanırken de bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Çok yakın mesafede bir pozisyondu, öyle bir pozisyonda neden VAR’a ihtiyaç oldu, görüntüler kale arkasından alınan bir görüntüydü. Çok şükür penaltılarla da olsa bu maçı kazandık. Bu sene Türkiye Kupası Ankaragücü’nün en önemli hedeflerinden biridir. İnşallah Ankara’ya 22 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı getirmeyi ve Ankaragücü’ün önümüzdeki sezon Avrupa’da oynamasını çok arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda deplasman yasakları olmaz. Biz burada tüm takımları misafir etmek istiyoruz" dedi.



