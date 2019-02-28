MKE Ankaragücü, Antalya deplasmanında

Antalya Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 20.30’da başlayacak. Başkentin sarı-lacivertli ekibi 27 puanla 13. sırada yer bulurken, ev sahibi Antalyaspor ise 32 puanla 7. basamakta yer aldı.
MKE Ankaragücü’nde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Antalya Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 20.30’da başlayacak. Başkentin sarı-lacivertli ekibi 27 puanla 13. sırada yer bulurken, ev sahibi Antalyaspor ise 32 puanla 7. basamakta yer aldı.
MKE Ankaragücü’nde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
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