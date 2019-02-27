MKE Ankaragücü, Altay Bayındır'dan eksik çalıştı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

27 Şubat 2019, Çarşamba 17:05
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MKE Ankaragücü, Altay Bayındır'dan eksik çalıştı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Sarı-lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır burnundaki bir sorun nedeniyle tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.

Hafif koşuyla idmana başlayan başkent ekibi oyuncuları, ısınma hareketleriyle çalışmayı sürdürdü. Dar alanda çift kale maç yapan sarı-lacivertliler, sonrasında geniş alanda taktiksel bir oyun gerçekleştirdi. İdman özel çalışmayla sona erdi.

MKE Ankaragücü yarın öğleden sonra yapacağı idmanın ardından Antalya’ya hareket edecek.

Spor Toto Süper Lig’de 1 Mart Cuma günü oynanacak müsabaka, Antalya Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak.

AA

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