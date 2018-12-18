MKE Ankaragücü: 3 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2

23. dakikada MKE Ankaragücü, penaltı kazandı. Ceza alanı içinde topla buluşan Kehinde, Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu Muhammet Özkal’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltı atışını kullanan Cerci, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

29. dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor, beraberliği yakaladı. Harun Kavaklıdere’nin ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Cem Ekinci, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

35. dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor öne geçti. Orhan Aktaş, ceza alanı ön çizgisinde aldığı topla ceza alanına girdi. Bu futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Korcan Çelikay’ın sağından filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

72. dakikada MKE Ankaragücü, beraberliği sağladı. Faty’nin sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumdu bulunan Kehinde, bekletmeden yaptığı vuruşla skora denge getirdi: 2-2.

74. dakikada MKE Ankaragücü, bir kez daha penaltı kazandı. İlhan Parlak, savunma oyuncularıyla girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Serkan Çınar, bir kez daha penaltı kararı verdi.

76. dakikada penaltı atışını kullanan Cerci, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-2.

Karşılaşma, MKE Ankaragücü’nün 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

AA