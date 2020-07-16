Kadınlar milyonlarca yıldır sağlık sorunları yaşamaktadır. Kadınlar erkeklere oranla çok uzun yıllardır. Birçok farklı hastalıkla mücadele eder. Kadın hastalıkları ile ilgili birçok sorun yaşayan kadınlar tedavileri için de her zaman doktora başvurması gerekmektedir. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalırlar. Kadın hastalıklarından bir tanesi olan miyom kadınlarda sık sık karşılaşılan hastalıklardandır. Dünyada ve ülkemizde birçok kadın miyomla savaşmaktadır. Bu sebeple miyom kadın hastalıkları içinde en çok rastlanan rahatsızlıklardan biridir.

Miyom nedir?

Miyom rahimde görülen anormal düz kas çoğalması olarak tarif edilmektedir. Miyomlar rahimde en sık görülen tümörlerdir. Ancak miyomlar iyi huylu tümörler oldukları için bazen kişiler de rahatsızlık oluşturmaz.

Miyomlar rahim içinde farklı yerleşimlerde bulunabilir. Genelde miyom oluşunu östrojen hormonu sebebiyle gerçekleşmektedir. Ancak genetik rolü de yadsınamayacak bir gerçektir. Özellikle üreme döneminde bulunan her 5 kadından birinde miyom görülmektedir. Bu yüzden kadın hastalıkları içinde en sık rastlanan hastalıkların başında Miyomlar gelmektedir. Miyomlar zaman zaman kadınlarda hormon düzeylerinin azalmasına bağlı olarak meydana gelmektedir.

Miyom belirtileri nelerdir?

Genellikle Miyom için kadınlar doktora başvurmamaktadır. Çünkü miyom ağrı ve sızı yapmayan bir durumla baş gösterirken kadınlar düzensiz, uzun ve şiddetli kanama ile doktora başvurur. Ancak şiddetli kanamanın ardından kadınlarda annemi görülmesi sık sık rastlanır. Bu da kadınlarda halsizlik be isteksizliğe neden olmaktadır. Bu sebeple kadınlar genelde erken yorulma şikayetlerinden dolayı ve uzun süren adet döngülerinden dolayı doktora başvuru yapar.

Bunun sonucunda doktor tedavisi başlar. Miyom hastalığının belirtileri ise:

- Miyomların küçük boyutlu olanları karında şişlik

- Ağrı

- Midede hazımsızlık

- Uzun süren kabızlık

- Gaz şikayetleri

- İdrar torbasına baskı yaparak sık sık idrara çıkma Gibi sebeplerle kendini gösterir ancak büyük boyutlu miyom olanlarda ise;

- İlişki sonrası kanama

- Enfeksiyona bağlı olarak kötü koku

- Akıntı İle kendini göstermektedir tedavisi için doktorların pelvis kontrol ve ultrason ile tanı koymaları mümkündür.

Miyom tedavisi nasıldır?

Miyomlar genelde iyi iyi huylu olmaktadır. Ancak % 0.1 ve % 0.5 oranında kötü huylu tümör görülmektedir. Genelde hamile olan kadınlarda miyom görülme sıklığı fazladır.

Miyomlar kişiye çok büyük rahatsızlık vermiyor ise müdahale etmek gerekmeyebilir. Bu durumlarda doktor tedavisi ve teşhisi oldukça önem taşımaktadır. Genelde ilaç tedavisi ile miyomların yok edilmesi sağlanmaktadır. Ancak ani büyüme görülen miyomlar tedavi edilmek zorundadır. Miyom için tedavi hastanın yaşı, semptomun şiddeti boyutu ve miyomun bulunduğu yere göre tedavi edilmektedir. Böylece miyom gözlemlenerek duruma göre medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri kullanılarak miyomdan kurtulmak mümkündür.

Miyom nasıl anlaşılır?

Kadınlarda sık sık görülen miyomun kişinin kendisi tarafından fark edilmesi oldukça zordur. Kadınlarda miyom için doktora başvurma oranı çok düşüktür. Farklı şikayetler için doktora başvuran kadınların doktora başvurma sebebi çok farklı sebeplerdir. Kadınlar uzun süren kanamalar, karın ağrıları, halsizlik gibi sebeplerden dolayı doktora başvurmaktadır. Doktor tarafından daha sonra yapılan testler ve muayeneden sonra ve ayrıca ultrason muayenesinin ardından miyom olduğu anlaşılmaktadır. Genelde kadınların %20’lik bir kısmında görülen miyom, kadın hastalıkları arasında sıkça rastlanan bir durumdur.

Miyom neden olur?

Miyom genelde ostrojen hormondan kaynaklı olarak ortaya çıkan anormal düz kas çoğalması olarak ifade edilmektedir. Hormonal durumdan kaynaklı olan miyom oluşumu aynı zamanda genetik olarak da kişiler de görülebilmektedir. Her 5 kadından birinde görülen miyom rahatsızlığı için tedaviler mümkündür.

Miyom tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

Miyom kadın hastalıklarından biri olarak karşımıza çıkan kadınlarda en sık rastlanan hastalıklardandır. Bu sebeple tedavisi de bir o kadar önemli olan miyom için bitkisel çözümler de oldukça önemlidir. Soğan kürü milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir kürdür. Soğan kürü sayesinde kadınların miyomlardan kurtulması çok kolaydır.

Miyom tedavisi için şifalı bir kür olan soğan kürü hazırlanışı ve uygulaması oldukça kolaydır. Soğan kürü miyomları yok etmede oldukça başarılı bir yöntemdir. Bu sebeple kadınlar özellikle kadın hastalığı rahatsızlıklarında soğan kürü uygulamaktadır. Soğan kürü için 2 adet soğan kabukları soyularak soğan 4 parçaya ayrılır. Hazırlanılan soğan 2 bardak su da 5 dakika boyunca kaynatılır. Kaynatılan soğan adet görüldükten 2 gün sonra içmeye başlanır her gün soğan kürü 15 gün boyunca uygulanmalıdır.