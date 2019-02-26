Mitroglu: Yok böyle bir duygu

Galatasaray formasıyla attığı ilk golün, hem de 90+4’te zaferi getirmesinden büyük mutluluk duyan Mitroglou, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Böyle bir duygu yok... Muhteşemdi. Galatasaray için attığım ilk gol çok heyecan vericiydi. Böyle değerli bir galibiyete destek olduğum için çok mutluyum. Artık yolumuza daha da güçlü devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

90 artıda 10. golü

Bu arada Mitroglou, kariyeri boyunca ,90 artı dakikalardaki 10. golünü kaydetti. Galatasaray formasıyla gol atan ilk Yunan futbolcu olan tecrübeli santrfor, daha önce Benfica, Marsilya, Fulham, Olympiakos gibi kulüplerde oynamıştı.