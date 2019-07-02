Arap kulüpleriyle görüşen Diagne’nin ardından, yedek santrfor Mitroglou da eski takımı Olympiakos’la görüşmelere başladı.
Yunan golcü, Galatasaray’la bağlarını kopardıktan sonra Marsilya’nın izin vermesi halinde ülkesine dönmeye hazırlanıyor.
Arap kulüpleriyle görüşen Diagne’nin ardından, yedek santrfor Mitroglou da eski takımı Olympiakos’la görüşmelere başladı.
Yunan golcü, Galatasaray’la bağlarını kopardıktan sonra Marsilya’nın izin vermesi halinde ülkesine dönmeye hazırlanıyor.
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