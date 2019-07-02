Mitroglou'na Olympiakos yolu gözüktü

Galatasaray'da gözden çıkarılan Kostas Mitroglou, Marsilya’nın izin vermesi halinde Olympiakos'a dönmeye hazırlanıyor.

02 Temmuz 2019, Salı 06:01
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Mitroglou'na Olympiakos yolu gözüktü

Arap kulüpleriyle görüşen Diagne’nin ardından, yedek santrfor Mitroglou da eski takımı Olympiakos’la görüşmelere başladı.

Yunan golcü, Galatasaray’la bağlarını kopardıktan sonra Marsilya’nın izin vermesi halinde ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

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