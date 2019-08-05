Galatasaray’da, 2-1 kazanılan Panathinaikos maçında Ryan Babel’in forvet oynaması ve Kostas Mitroglou’nun son dakikalarda oyuna alınması, Yunan forvetin tamamen gözden çıkarıldığını gösterdi.

‘İyi kazanıyor’

Teknik Direktör Fatih Terim’in Diagne ile beraber yeni sezonda kadroda düşünmediği tecrübeli futbolcuyla ilgili ülkesinden çarpıcı bir değerlendirme geldi. Galatasaray-Panathinaikos maçını izlemek için İstanbul’a gelen National Radio TV’den gazeteci Aris Gatas, Milliyet’e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Mitroglou ile iyi dost olan Gatas, şu ifadeleri kullandı:

“Mitroglou çok önemli bir futbolcu. Ancak Galatasaray’dan iyi para kazanıyor. Yunanistan’a kısa zamanda döneceğini düşünmüyorum. İlerde döner ama şimdi değil. Önünde sadece Nantes opsiyonu var. Yunanistan’a dönme, Olympiakos’ta oynama gibi bir düşüncesi yok.” Galatasaray’da gözden çıkarılan Yunan golcü, 2.6 milyon euro kazanıyor. Sarı-kırmızılılar, kulüp bulması halinde ücretinin 600 bin eurosunu vermeye hazır olduğunu Mitroglou’nun menajerine bildirdi.

(Milliyet)