Mitroglou kimdir, kaç yaşında? Mitroglou ne kadar kazanacak?

Galatasaray, Marsilya forması giyen Konstantinos Mitroglou'nu 1.5 yıllığına renklerine bağladı. Mitroglou Galatasaray'ın ilk Yunan forveti olarak tarihe geçti. Peki, Kostas Mitroglou kimdir, kaç yaşında? Konstantinos Mitroglou hakkında bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

Mitroglou kimdir?

Santrfor olarak görev yapan 30 yaşındaki Mitroglou, 12 Mart 1988 tarihinde Yunanistan’ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. 1.88 m boyundaki oyuncu, 2004-2005 sezonunda Duisburg’un 17 Yaş Altı Takımı’nda forma giydiği 12 maçta 5 gol attıktan sonra 2005-2006 sezonunda Almanya’nın diğer ekiplerinden Borussia Monchengladbach’un altyapısına geçti. Monchengladbach U19 ve Monchengladbach II’de geçirdiği iki sezonda toplam 58 maçta 38 gol kaydetti.

2007-2008 sezonunda ülkesinin en önemli kulüplerinden Olympiakos’a transfer oldu. Yunanistan ekibindeki üç buçuk sezonluk ilk döneminde Şampiyonlar Ligi’nde 16; UEFA Avrupa Ligi’nde 5; Yunanistan Süper Ligi’nde 52 maça çıkıp toplam 28 kez fileleri havalandırdı. 2010-2011 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Panionios’ta geçiren 11 karşılaşmada görev alırken 8 gol attı.

2011-2012 sezonunda bu kez başka bir Yunanistan ekibi Atromitos’a kiralanan Mitroglou, 34 maçta 17 defa gol sevinci yaşadı. Kiralık geçirdiği dönemin sonrasında 2012-2013 sezonunda Olympiakos’a dönen Mitroglou, 6 Şampiyonlar Ligi maçında 4 kez; 25 Yunanistan Süper Ligi maçında ise 11 kez gol kaydetti.

2007-2014 sezonları arasında Olympiakos’un yaşadığı beş şampiyonlukta katkısı bulunan golcü oyuncu, 2013-2014 sezonunun Ocak ayında kariyerini 15.2 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Ligi’ne taşıdı. Ada ekiplerinden Fulham’a transfer olan Mitroglou, burada geçirdiği yarım sezonun ardından eski kulübü Olympiakos’a kiralık olarak geri döndü.

2014-2015 sezonunda Yunan ekibi formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 2 gol; UEFA Avrupa Ligi’nde 2 maçta 1 gol; Yunanistan Süper Ligi’nde 24 maçta 16 gol kaydederek takımıyla birlikte bir kez daha lig şampiyonluğuna ulaştı.

Fulham, 2015-2016 sezonunda oyuncunun kiralık transferi için Benfica ile anlaştı. Mitroglou, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 7 maçta 1 gol; Portekiz Premier Ligi’nde oynadığı 32 maçta 19 gol kaydederek ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Benfica ile şampiyonluk yaşayan Konstantinos Mitroglou, bu kez 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz kulübüne transfer oldu. Mitroglou, Portekiz ekibiyle çıktığı 7 Şampiyonlar Ligi maçında 1 gol; 28 Portekiz Premier Ligi maçında 16 gol; 4 Portekiz Kupası maçında 9 gol kaydetti. Golcü oyuncu, Benfica ile geçirdiği bu sezonda Portekiz Premier Ligi, Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupası’nda şampiyonluklarına ulaşarak üçleme yaptı.

Portekiz ekibiyle geçirdiği iki sezonun ardından Fransa kulübü Marsilya’ya 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Mitroglou, bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi, Fransa Birinci Ligi, Fransa Kupası ve Fransa Lig Kupası’nda olmak üzere toplam 55 maçta görev yaparken 17 gol kaydetti.

Ayrıca, Yunanistan Milli Takımı formasını da giyen Konstantinos Mitroglou 59 maçta 17 kez gol sevinci yaşadı.

Mitroglou ne kadar kazanacak?

Galatasaray Sportif A.Ş., futbolcu Kostas Mitroglou'nun geçici transferi konusundaki detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique De Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



