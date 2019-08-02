Mitroglou da veda edecek

Özellikle yabancı sayısı kontenjanında yaşanan sıkıntı nedeniyle, Yunan santrforun gönderilmesi ve yerine yerli bir takviye yapılması gündemde. Sarı-Kırmızılılar, Mitroglou’nun 1 yıllık kiralık kontratını fesh etmek üzere 500 bin Euro teklif etti. Galatasaray’da 2.5 milyon Euro kazanan deneyimli santrfor, Aslan’la bağlarını koparması durumunda kulübü Marsilya’ya dönecek. Fransız ekibinde de istenmeyen adam ilan edilen Mitroglou’nun tekrar Yunanistan’a transfer olması bekleniyor.