A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

World Tour takviminin 7. sırasında yer alan 54. Tirreno Adriatico yarışları, dün takım halinde zamana karşı koşulan Lido di Camaiore - Lido di Camaiore etabıyla başladı. 21,5 km'lik parkuru 22 dakika 25 saniyede tamamlayan Avustralya ekibi Mitchelton-Scott, günün birincisi oldu. Onların 7 saniye gerisinde yer alan Jumbo-Visma ikinci, 12 saniye daha yavaş gelen Sunweb ise 3. oldu.

Takım klasmanında ilk 5:

1 Mitchelton-Scott 22:25

2 Team Jumbo-Visma 0:07

3 Team Sunweb 0:22

4 Deceuninck - Quick Step 0:37

5 Team Sky 0:47

Genel klasman lideri Hepburn

Öte yandan bireysel dereceler sonucu belirlenen genel klasmanda zirve, doğal olarak Mitchelton-Scott sporcularıyla doldu. 160 sporcu arasında ilk sırayı Michael Hepburn alırken, kendisini takım arkadaşları Brent Bookwalter, Luke Durbridge, Adam Yates ve Alex Edmondson takip etti. En iyi genç kategorisinde ise Jumbo-Visma'dan Laurens De Plus ilk sıraya yerleşti.

Genel klasmanda ilk 10:

1 Hepburn Michael Mitchelton-Scott 10 22:25

2 Bookwalter Brent Mitchelton-Scott ,,

3 Durbridge Luke Mitchelton-Scott ,,

4 Yates Adam Mitchelton-Scott ,,

5 Edmondson Alex Mitchelton-Scott 0:03

6 van Emden Jos Team Jumbo-Visma 0:07

7 Roglič Primož Team Jumbo-Visma ,,

8 Bouwman Koen Team Jumbo-Visma ,,

9 Martin Tony Team Jumbo-Visma ,,

10 De Plus Laurens Team Jumbo-Visma ,,

BORA'nın sporcuları yaya kurbanı!

Yarışın favori takımları arasında yer alan BORA - hansgröhe, Tirreno Adriatico'ya oldukça talihsiz bir başlangıç yaptı. Alman takımının sporcuları, kendi turlarına başlayalı henüz 4 dakika olmuşken, aniden parkura bir yayanın girdiği görüldü. 7 bisikletçisen 5'i kazadan son anda sıyrılırken, grubun en sağında yer alan Oscar Gatto ile Rafal Majka, önlerine çıkan yayaya son sürat çarparak yere yuvarlandı. Şans eseri çok ciddi bir şekilde yaralanmayan bisikletçiler, etabı son sıralarda olsa da tamamlayabildi. Gatto 157'nci, Majka ise 158'inci oldu.

2. etap: Camaiore › Pomarance

Toplam 7 etaplık Tirreno-Adriatico'nun ikinci ayağında bugün Camaiore › Pomarance etabı koşulacak. Startı Türkiye saatiyle 13.30'da verilecek 195 km'lik yarış, 1 kategori tırmanış kapısında sona erecek.