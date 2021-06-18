Mister Mancini! Gol yemeden 10 galibiyet...

2018 Dünya Kupası'na katılamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve beraberinde birçok eleştirilere de maruz kalan İtalya Milli Takımı'nın kaderini, 2013-14 sezonunda Galatasaray 'ın da başında yer alan Roberto Mancini değiştirdi... 2018 yılında ülkesinin başına geçen Mancini, 70'e yakın oyuncu denedikten sonra kemik kadrosunu oluşturdu ve ortaya harika bir takım çıkardı. A Milli Takımımız'ın yer aldığı A Grubu'ndaki Gök Mavililer, açılışta Türkiye'yi ve daha sonra gruptaki ikinci sınavında İsviçre'yi 3-0'lık skorlarla mağlup ederek, bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Gol yemeden 10. galibiyet

90 dakika boyunca sonuç ne olursa olsun rakibe önde basan ve hep hücumu düşünen tempolu bir Milli Takım ortaya çıkaran 56 yaşındaki teknik adam, ülkesinin başında yenilmezlik unvanını 29'a çıkarırken, üst üste 10. maçını da gol yemeden kazanmayı başardı. Deneyimli çalıştırıcı, pazar günü Galler'den puan ya da puanlar alması halinde de 1930'lu yıllarda İtalya ile 30 maç üst üste yenilmeyen efsane hoca Vittorio Pozzo'nun rekorunu egale edecek ve Son 16 Turu'nda da bu açıdan Gök Mavililer adına tarihin en iyisi olma şansını elde edecek.