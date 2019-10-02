Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasını Simay Rasimoğlu kazandı
Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Simay Rasimoğlu kazandı. İkinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş kazanırken, üçüncülüğü Büşra Turan kazandı.
Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmayı Simay Rasimoğlu kazandı. İkinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş kazanırken, üçüncülüğü Büşra Turan kazandı. 2019 Miss Turkey güzeli Simay Rasimoğlu kimdir?
Bu haberi de okudularMiss Turkey 1 numarası Simay Rasimoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Simay Rasimoğlu, Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi.
22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.