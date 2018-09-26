Şevval Şahin… 19 yaşında genç bir model. Geçen hafta Miss Turkey 2018’in birincisi seçilen Şevval Şahin’in aldığı derece çok tartışıldı. ‘Daha güzeller vardı’ diyen de oldu ‘Neden bu kız seçildi?’ diye sorgulayan da… Otoritelere göre de Şevval Şahin tüm kriterlere uyuyordu…

Derecesi tartışılırken, ertesi gün Arap sevgilisi sosyal medyada gündem oldu. Syed Amir-Ali Kirmani’nin hesabındaki paylaşımlar dikkat çekiciydi. Tam konu kapanmışken bugün de Şevval Şahin’in yıllar önceki bir fotoğrafı ortaya çıktı. Estetikli halini görenler bunun kurallara aykırı olduğunu, Şevval Şahin’in insanları kandırdığını ve tacının elinden alınması gerektiğini söyledi…

Cihan Nacar, Şevval Şahin’in kesin olmamakla birlikte sağlık sebebiyle estetik olduğunu belirtti ve konuya açıklık getirdi.

İşte Cihan Nacar’ın açıklaması:

“Estetikli olduğuna dair çıkan haberleri gördüğüm anda tüm fotoğraflarını inceledim. Henüz Şahin ile konuşmadım ama fotoğraflara baktığınızda vücudunda sadece burnunda estetik olduğunu gördüm. Ve estetiği sağlık için yaptırdığını düşünüyorum. Kaldı ki dudakta botoks, kalçada ya da göğüste estetik gördüğümüzde kurul olarak hemen eledik. Çünkü bir güzellik yarışmasında sağlık hariç estetik kabul edilemez.”

Cihan Nacar yarışmaya katılanların geniş bir özgeçmiş hazırladığını, hepsini tek tek incelediklerini ama Şevval Şahin’in gelen fotoğraflarında da estetiksiz halinin olmadığını da sözlerine ekledi: “Şevval aslında çok iyi bir model. London Fashion Week’te defalarca yürümüş, tasarımcıların peşinden koştuğu bir model. Yine söylüyorum sağlık sorunu için yaptırdığını düşündüğüm için de tacının elinden alınması söz konusu değil!”