Miss Turkey 1 numarası Simay Rasimoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Türkiye'nin yeni tescilli güzeli, 1 numara Simay Rasimoğlu oldu! Rasimoğlu, ülkemizi Miss Turkey World'te temsil edecek. 1.88 cm boyunda olan Rasimoğlu, Miss Turkey finalistleri arasında ‘en uzun güzel’ olarak kayıtlara geçti. Peki, Simay Rasimoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Simay Rasimoğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler.
Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmayı Simay Rasimoğlu kazandı. İkinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş kazanırken, üçüncülüğü Büşra Turan kazandı. 2019 Miss Turkey güzeli Simay Rasimoğlu kimdir?
Simay Rasimoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Simay Rasimoğlu, Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi.
22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.