Miss Fortune Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Adc Miss Fortune İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends dünya üzerinde en yaygın olarak oynanan oyunlardan biridir. Oyunda pek çok şampiyon bulunsa da, oyuncular tarafından en çok tercih edilen şampiyonlardan biri Miss Fortune'dur. Miss Fortune Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler nelerdir? Bu sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends dünya üzerinde en yaygın olarak oynanan oyunlardan biridir. Oyunda pek çok şampiyon bulunsa da, oyuncular tarafından en çok tercih edilen şampiyonlardan biri Miss Fortune'dur.
Miss Fortune'un Hikayesi Nedir?
Miss Fortune hem güzel, hem de tehditkar bir karakterdir. Bilgewater'ın en ünlü ödül avcılarından biridir. Bugüne kadar sayısız suçluyu delik deşik etmiş, pek çok suçluyu da hapishanelere göndermiştir. Kendine özgü tarzda ikiz tabancalar kullanır. Miss Fortuna tüm aranan suçluların korkulu rüyasıdır. Tıpkı Bilgewater'ın daracık ve pis sokaklarında pek çok insan gibi, Miss Fortune da elini kana bulamaktan çekinmemiştir.
Miss Fortune'un gerçek adı Sarah'tır. Bilgewater'da bir silah yapımcısının kızı olarak doğmuştur. Bu silah yapımcısı ki, yaptığı silahlarla ünü çok uzak diyarlara ulaşmış biridir. Sarah da annesinin yanında küçükken silah yapımına yardımcı olmuş ve zamanla her türlü inceliği öğrenerek kendi tekniklerini geliştirmiştir.
Miss Fortune'un Karakter Özellikleri
Riot Point: 790
Mavi Öz: 3150
Can: 530 (Seviye başına +85)
Saldırı Gücü: 46 (Seviye başına +1)
Saldırı Hızı: 0,656 (Seviye başına + %3)
Hareket Hızı: 325
Can Yenileme: 6,19 (Seviye başına (+0,65)
Zırh: 24,04 (Seviye başına +3)
Büyü Direnci: 30
Roller: Nişancı
Rakipler: Okyanus Şeytanı Gangplank
Miss Fortune Rün Rehberi ve 11. Sezon Yenilenen Rünler
Miss Fortune'un kullandığı tüm rünler;
İsabet: Saldırıya Devam, Ölümcül Tempo, Ayağı Çabuk, Yenilmez, Şifa Taşkını, Zafer, Pratik Zeka, Efsane: Çeviklik, Efsane: Sıvışma, Efsane: Kan, Son Darbe, Biç Devir, Son Direniş.
Büyücülük: Soğuran Küre, Mana Akışı Yüzüğü, Bulut Pelerini, Yücelik, Sürat, Mutlak Odak, Kızart, Suda Yürüyen, Yaklaşan Fırtına.
Hakimiyet: Elektrik Ver, Yırtıcı, Kara Hasat, Keskin Sağanak, Belden Aşağı, Kan Tadı, Ani Darbe, Zombi Totem, Hayalet Poro, Gözyuvarı Koleksiyonu, Açgözlü Avcı, Usta Avcı, İnsafsız Avcı, Mükemmel Avcı.
İlham: Hextech Sıçratıcısı, Sihirli Pabuçlar, Mükemmel Zamanlama, Geleceğin Pazarı, Minyon Uçuran, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Hızını Al, Zaman Büken Karışım.
Miss Fortune'un yenilenen rünleri;
İsabet: Saldırıya Devam, Şifa Taşkını, Efsane: Kan: Son Darbe
Büyücülük: Bulut Pelerini, Mutlak Odak, + %9 Saldırı Hızı, +10 Değişken Kuvvet, +5 Zırh.
Miss Fortune'un Yenetekleri
Şıpsevdi: İlave fiziksel hasar.
Çifte Vuruş: Hem rakibe, hem de rakibin arkasındaki hedefe hasar.
Caka: Saldırıya uğramadığı sürece pasif hareket hızı.
Kurşun Yağmuru: Rakiplere dalga hasar vererek yavaşlamalarını sağlar.
Mermi Manyağı: Yaylım ateşi rakiplere büyük miktarda hasar verir. Saldırının her dalgası kritik vuruş yapabilir.
Miss Fortune'un İtemları (Build)
Kararma: 3200 altın, 55 saldırı gücü, 18 zırh deşme, can çalma ve can emme.
Tahsildar: 3000 altın, 45 saldırı gücü, %20 kritik vuruş ihtimali, 18 zırh deşme.
Gecenin Kıyısı: 55 saldırı gücü, 250 can, 20 zırh deşme.
Savaşçı Çizmeleri: 35 saldırı hızı.
Fani Hatıratı: 45 saldırı gücü.
Koruyucu Melek: 40 saldırı gücü, 40 zırh.
Miss Fortune'un Counter Şampiyonları (Pickler)
Miss Fortune'un karşısında zayıf olduğu şampiyonlar;
Caitlyn (Nişancı)
Draven (Nişancı)
Varus (Büyücü - Nişancı)
Tristana (Suikastçi - Nişancı)
Taric (Destek - Tank)
Miss Fortune'un karşısında güçlü olduğu şampiyonlar;
Ezreal (Büyücü - Nişancı)
Graves (Nişancı)
Vayne (Nişancı)
Quinn (Savaşçı - Nişancı)
Soraka (Büyücü - Destek)
Miss Fortune'un Kostümleri
Klasik Miss Fortune
Kovboy Dilberi Miss Fortune
Waterloo Miss Fortune
Gizli Ajan Miss Fortune
Şeker Kız Miss Fortune
Yol Savaşçısı Miss Fortune
Mafya Miss Fortune
Arcade Miss Fortune
Kaptan Miss Fortune
Havuz Partisi Miss Fortune
Yıldız Muhafızı Miss Fortune
Çelik İntikam Miss Fortune