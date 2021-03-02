League of Legends dünya üzerinde en yaygın olarak oynanan oyunlardan biridir. Oyunda pek çok şampiyon bulunsa da, oyuncular tarafından en çok tercih edilen şampiyonlardan biri Miss Fortune'dur.

Miss Fortune'un Hikayesi Nedir?

Miss Fortune hem güzel, hem de tehditkar bir karakterdir. Bilgewater'ın en ünlü ödül avcılarından biridir. Bugüne kadar sayısız suçluyu delik deşik etmiş, pek çok suçluyu da hapishanelere göndermiştir. Kendine özgü tarzda ikiz tabancalar kullanır. Miss Fortuna tüm aranan suçluların korkulu rüyasıdır. Tıpkı Bilgewater'ın daracık ve pis sokaklarında pek çok insan gibi, Miss Fortune da elini kana bulamaktan çekinmemiştir.

Miss Fortune'un gerçek adı Sarah'tır. Bilgewater'da bir silah yapımcısının kızı olarak doğmuştur. Bu silah yapımcısı ki, yaptığı silahlarla ünü çok uzak diyarlara ulaşmış biridir. Sarah da annesinin yanında küçükken silah yapımına yardımcı olmuş ve zamanla her türlü inceliği öğrenerek kendi tekniklerini geliştirmiştir.

Miss Fortune'un Karakter Özellikleri

Riot Point: 790

Mavi Öz: 3150

Can: 530 (Seviye başına +85)

Saldırı Gücü: 46 (Seviye başına +1)

Saldırı Hızı: 0,656 (Seviye başına + %3)

Hareket Hızı: 325

Can Yenileme: 6,19 (Seviye başına (+0,65)

Zırh: 24,04 (Seviye başına +3)

Büyü Direnci: 30

Roller: Nişancı

Rakipler: Okyanus Şeytanı Gangplank

Miss Fortune Rün Rehberi ve 11. Sezon Yenilenen Rünler

Miss Fortune'un kullandığı tüm rünler;

İsabet: Saldırıya Devam, Ölümcül Tempo, Ayağı Çabuk, Yenilmez, Şifa Taşkını, Zafer, Pratik Zeka, Efsane: Çeviklik, Efsane: Sıvışma, Efsane: Kan, Son Darbe, Biç Devir, Son Direniş.

Büyücülük: Soğuran Küre, Mana Akışı Yüzüğü, Bulut Pelerini, Yücelik, Sürat, Mutlak Odak, Kızart, Suda Yürüyen, Yaklaşan Fırtına.

Hakimiyet: Elektrik Ver, Yırtıcı, Kara Hasat, Keskin Sağanak, Belden Aşağı, Kan Tadı, Ani Darbe, Zombi Totem, Hayalet Poro, Gözyuvarı Koleksiyonu, Açgözlü Avcı, Usta Avcı, İnsafsız Avcı, Mükemmel Avcı.

İlham: Hextech Sıçratıcısı, Sihirli Pabuçlar, Mükemmel Zamanlama, Geleceğin Pazarı, Minyon Uçuran, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Hızını Al, Zaman Büken Karışım.

Miss Fortune'un yenilenen rünleri;

İsabet: Saldırıya Devam, Şifa Taşkını, Efsane: Kan: Son Darbe

Büyücülük: Bulut Pelerini, Mutlak Odak, + %9 Saldırı Hızı, +10 Değişken Kuvvet, +5 Zırh.

Miss Fortune'un Yenetekleri

Şıpsevdi: İlave fiziksel hasar.

Çifte Vuruş: Hem rakibe, hem de rakibin arkasındaki hedefe hasar.

Caka: Saldırıya uğramadığı sürece pasif hareket hızı.

Kurşun Yağmuru: Rakiplere dalga hasar vererek yavaşlamalarını sağlar.

Mermi Manyağı: Yaylım ateşi rakiplere büyük miktarda hasar verir. Saldırının her dalgası kritik vuruş yapabilir.

Miss Fortune'un İtemları (Build)

Kararma: 3200 altın, 55 saldırı gücü, 18 zırh deşme, can çalma ve can emme.

Tahsildar: 3000 altın, 45 saldırı gücü, %20 kritik vuruş ihtimali, 18 zırh deşme.

Gecenin Kıyısı: 55 saldırı gücü, 250 can, 20 zırh deşme.

Savaşçı Çizmeleri: 35 saldırı hızı.

Fani Hatıratı: 45 saldırı gücü.

Koruyucu Melek: 40 saldırı gücü, 40 zırh.

Miss Fortune'un Counter Şampiyonları (Pickler)

Miss Fortune'un karşısında zayıf olduğu şampiyonlar;

Caitlyn (Nişancı)

Draven (Nişancı)

Varus (Büyücü - Nişancı)

Tristana (Suikastçi - Nişancı)

Taric (Destek - Tank)

Miss Fortune'un karşısında güçlü olduğu şampiyonlar;

Ezreal (Büyücü - Nişancı)

Graves (Nişancı)

Vayne (Nişancı)

Quinn (Savaşçı - Nişancı)

Soraka (Büyücü - Destek)

Miss Fortune'un Kostümleri

Klasik Miss Fortune

Kovboy Dilberi Miss Fortune

Waterloo Miss Fortune

Gizli Ajan Miss Fortune

Şeker Kız Miss Fortune

Yol Savaşçısı Miss Fortune

Mafya Miss Fortune

Arcade Miss Fortune

Kaptan Miss Fortune

Havuz Partisi Miss Fortune

Yıldız Muhafızı Miss Fortune

Çelik İntikam Miss Fortune