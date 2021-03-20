Misli.com verilerinde en çok dikkat çeken detay, Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynanan son 41 maçın sadece 17’sinde İddaa’nın favori gösterdiği takımın kazanması oldu. İşte ön plana çıkan rakamlar...

*Son 34 karşılaşmada ilk golü atan takımlar sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

*Son 11 resmi maçta toplam 15 kırmızı kart çıktı.

*Son 18 resmi maçta Beşiktaş 4 kez kazanabildi.

*Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı son 15 lig maçında 4 kez yenildi.

*Son 36 maçta atılan 106 golün 80’ini yabancı oyuncular attı.

*Süper Lig’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son 30 derbinin 25’inde topla daha fazla oynayan takımlar galibiyet alamadı.

*Beşiktaş, Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 16 iç saha maçında sadece 1 kez kaybetti.

*Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 26 maçın 15’i berabere sonuçlandı.







