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Misli.com'dan Beşiktaş'a büyük destek

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi Misli.com, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş’ın resmi bahis sponsoru oldu. Misli.com, Beşiktaş ile yaptığı resmi bahis sponsorluğu anlaşması ve yayınladığı reklam filmi ile Beşiktaş’a desteğini açıkladı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 06:59 Son Güncelleme:
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Misli.com'dan Beşiktaş'a büyük destek

Türkiye Futbol ve Voleybol Federasyonları nezdinde gerçekleştirdiği sponsorlukların ardından, kulüpler bazında da Türk sporuna desteğini artırarak sürdüren Misli.com, bu çerçevede Beşiktaş Kulübü’yle de anlaştı. Misli.com, kazan-kazan ilkesiyle hazırlanan sponsorluk anlaşması ile Beşiktaş’a maddi destek sağlamayı hedefliyor. Sponsorluk detaylarını “Misli.com’da oyna Beşiktaş kazansın!” sloganıyla açıklayan Misli.com, BJK taraftarının platform üzerinde yeni üyelik yaratıp; profilinde tuttuğu takımı BJK olarak seçtiğinde; yaptığı her kuponda kulübe de artı gelir kazandıracağını duyurdu.

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