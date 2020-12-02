Türkiye Futbol ve Voleybol Federasyonları nezdinde gerçekleştirdiği sponsorlukların ardından, kulüpler bazında da Türk sporuna desteğini artırarak sürdüren Misli.com, bu çerçevede Beşiktaş Kulübü’yle de anlaştı. Misli.com, kazan-kazan ilkesiyle hazırlanan sponsorluk anlaşması ile Beşiktaş’a maddi destek sağlamayı hedefliyor. Sponsorluk detaylarını “Misli.com’da oyna Beşiktaş kazansın!” sloganıyla açıklayan Misli.com, BJK taraftarının platform üzerinde yeni üyelik yaratıp; profilinde tuttuğu takımı BJK olarak seçtiğinde; yaptığı her kuponda kulübe de artı gelir kazandıracağını duyurdu.