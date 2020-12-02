Misli.com'dan Beşiktaş'a büyük destek
Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi Misli.com, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş’ın resmi bahis sponsoru oldu. Misli.com, Beşiktaş ile yaptığı resmi bahis sponsorluğu anlaşması ve yayınladığı reklam filmi ile Beşiktaş’a desteğini açıkladı.
Türkiye Futbol ve Voleybol Federasyonları nezdinde gerçekleştirdiği sponsorlukların ardından, kulüpler bazında da Türk sporuna desteğini artırarak sürdüren Misli.com, bu çerçevede Beşiktaş Kulübü’yle de anlaştı. Misli.com, kazan-kazan ilkesiyle hazırlanan sponsorluk anlaşması ile Beşiktaş’a maddi destek sağlamayı hedefliyor. Sponsorluk detaylarını “Misli.com’da oyna Beşiktaş kazansın!” sloganıyla açıklayan Misli.com, BJK taraftarının platform üzerinde yeni üyelik yaratıp; profilinde tuttuğu takımı BJK olarak seçtiğinde; yaptığı her kuponda kulübe de artı gelir kazandıracağını duyurdu.