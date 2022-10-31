Misli.com’un kupon paylaşma platformu Misli Arena’da bir üye Pazar gününe damga vurdu. Yalnızca maç önü aldığı inanılmaz bahislerle Misli Arena’da en çok dikkat çeken kuponlardan birine imza attı.

İNANILMAZ KUPONUN SERÜVENİ…

Üye Pazar gecesi Yeni Zelanda Bölgesel Lig ile başlayan heyecanda Monaco-Angers karşılaşmasının ilk yarısının beklediğinden daha az gollü geçmesi sebebiyle umudunu yitirmişti. Bundesliga’da oynanan Schalke 04 – Freiburg ve Süper Lig ’de oynanan Beşiktaş – Ümraniyespor karşılaşmalarının tahminleri doğrultusunda tam isabet gerçekleşmesi ve sistem oynamasının da etkisiyle 95.684 liranın sahibi oldu.

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