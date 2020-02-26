Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kiralık olarak attığı Alexander Sörloth gösterdiği başarıyla bahis tahminlerini de alt üst etti. Sezon başında krallık yarışı tahminlerinde ilk 5’e giremeyen Norveçli golcüye İddaa’da 50.00 oran açılmıştı. 24 hafta sonunda attığı 19 golle krallık yarışında zirveye çıkan Sörloth’un oranı şimdi 1.35’e kadar düştü.

Türkiye’nin yasal bahis sitesi www.misli.com’da sezon başında 50.00 oranından Sörloth tahmini yapan üyeler şimdiden sezon sonunu iple çekiyor.

Papiss Cisse takipte

Kim gol kralı olur bahsinde Sörloth’tan sonra bir başka sürpriz de Alanyasporlu Papiss Cisse oldu. Tıpkı Norveçli golcü gibi sezon başında krallık yarışı tahminlerinde yer almayan Cisse; 16 golle ikinci sırada kendine yer buldu. Senegalli yıldızın oranı ortaya koyduğu performansla 2.50’ye kadar geriledi. Sezon başında yarışın açık ara önde gözüken isimleri Galatasaraylı Falcao, Fenerbahçeli Muriç ve Beşiktaşlı Burak Yılmaz ise bahisseverleri hayal kırıklığına uğrattı.

Yıldızların oranı yükseldi

www.misli.com’da sezon başında Falcao’nun krallığına 3.50 verilirken bu oran şimdi 75.00’e yükseldi. Muriç’i ise 2.80 ile yarışa en önde başlamıştı. Kosovalı oyuncu son haftalardaki düşüşüyle krallıkta 12 golde kaldı ve oranı 4.00 olarak güncellendi. Kariyerde gol krallığı olan ve bu sezon Beşiktaş’ın önemli silahı olarak gözüken Burak Yılmaz da yarışta aradığını bulamadı. Burak’ın güncel oranı da şu an 35.00. Bu arada Sörloth ligin 2. yarısında www.misli.com’da ‘Gol Krallığı’na en çok bahis oynanan isim oldu.

Messi'yi geride bıraktı

Attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Norveçli yıldız, en iyi 10 lig arasında en skorer 5. oyuncu konumunda yer alıyor. Arjantinli süperstar Lionel Messi (18) başta olmak üzere birçok yıldızı geride bırakan Sörloth, C.Ronaldo (21), Werner (21), Lewandowski (25) ve İmmobile’i (27) takip ediyor.