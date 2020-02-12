misli.com’da şampiyonluk favorisi Trabzonspor!

Son yılların en çekişmeli mücadelesine sahne olan Süper Lig’de heyecan İddaa’da da sürüyor. Sivasspor’un üst üste puan kayıpları, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un zirve savaşı, Beşiktaş’ın Sergen Yalçın ile tekrar ayaklanması ‘Şampiyon kim olur?’ bahislerinde heyecanı doruk noktaya taşıdı.

Türkiye’nin yasal bahis sitesi www.misli.com’da geçtiğimiz hafta şampiyonluğun en güçlü adayı yarışında zirvede yer alan Fenerbahçe, Alanyaspor berberliğiyle koltuğunu Trabzonspor’a kaptırdı.

Aslan’ın oranları düşüyor

Trabzonspor’un şampiyonluk oranı 4.50’den 3.25’e düşerken, Fenerbahçe’nin oranı 3.00’den 3.50’ye yükseldi.

Şampiyonluk yarışından Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin ardından 3. sırada Galatasaray yer aldı. Yaklaşık 3 hafta önce 8.00 oranıyla az şanslı gözüken Galatasaray’ın oranı www.misli.com’da 5.00 olarak güncellendi. Maç fazlasıyla lider olan Sivaspor’un şampiyonluğuna 6.00, Başakşehir’e 7.00, Sergen Yalçın yönetiminde son 2 maçını kazanan Beşiktaş’a ise 12.00 oran veriliyor.