Sezonu bir hafta gecikmeli açacak olan Montpellier, Roazhon Park'ta Rennes'e konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Fransa Ligue 1'de kesintisiz CANLI YAYIN keyfi Misli.com'da!

Sezonu Lille beraberliğiyle açan Rennes, o maçta kırmızı kart gören sağ bek Sacha Boey yerine Brandon Soppy ile karşılaşmaya başlayacak. Sol bekte Faitout Maouassa, orta alanda Eduardo Camavinga ve bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan Steven Nzonzi dikkat çeken isimlerdi... Orta sahadan Clement Grenier ve savunmadan Hamari Traore'nin durumları maç saati netleşecek. Uzun süredir sakat olan James Lea Siliki'nin oynaması beklenmiyor.

Geçtiğimiz haftayı Lyon'un Şampiyonlar Ligi serüveni uzun sürdüğü için pas geçen Montpellier'de, koronavirüs karantinasında olan forvet Andy Delort dışında eksik yok. Laborde'nin hücum partneri geçen sezon Sivasspor forması giyen Skuletic olabilir. Hafif sakatlığı bulunan Jonas Omlin'in iyileştiği ve deplasman kafilesinde yer aldığı açıklandı. Kaledeki yerini koruyacaktır. Son anda bir aksilik olursa 98'li Dimitry Bertaud kadroda.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 8 maçta Montpellier galibiyeti bulunmuyor. (4 beraberlik - 4 Rennes galibiyeti)

- Montpellier, Rennes ile oynadığı son 3 maçta hiç gol atamadı! (Rennes 6 gol)

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