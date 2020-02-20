Tarihinin en başarılı sezonlarından birisini geçiren ve Premier Lig’de üst üste 17 maçını da kazanan Liverpool bahisseverlerin de vazgeçilmezi oldu. Yaklaşık 6 ay önce Tottenham maçıyla başlayan muhteşem seri İddaa’da adeta bir servet yolunun başlangıcıydı. Kırmızılar 17 maçlık galibiyet serisi sırasında 1.10 ile 2.30 arasında değişen oranlarla birlikte takipçilerinin yaklaşık 222 katı kazanç elde etmesini sağladı.

21 bin 221 TL...

Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi www.misli.com’da her hafta Liverpool’a oynayanlar paralarına para kattılar. Örneğin İngiliz ekibinin ilk galibiyetine 100 TL oynayan bir bahissever tüm kazancını dokunmadan her hafta Liverpool galibiyetine yatırdığı takdirde 17 maç sonunda yaklaşık 222 katı oran kazanmış olacaktı. 100 TL ile başlayan Liverpool serüveni total kazanç olarak misli.com hesabına 21 bin 221 TL olarak yansıyacaktı.