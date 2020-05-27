Misli.com'da heyecan bitmez... İşte günün canlı maç yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Futbolda Almanya Bundesliga başta olmak üzere Güney Kore K-Lig 1, Almanya 2. Bundesliga, hatta Masa Tenisi maçları bile CANLI YAYINLA Misli.com'da
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Futbolda Almanya Bundesliga başta olmak üzere Güney Kore K-Lig 1, Almanya 2. Bundesliga, hatta Masa Tenisi maçları bile CANLI YAYINLA Misli.com'da!
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
17:00 LP Homutov, Serguei - Vladimirovich Vahnin, Geo
17:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Nemashkalo, Vladimir
17:00 LP Safonov, Vladimir - Troyanov, Yaroslav
17:30 LP Arutiunyan, Artem - Matveev, Igor
17:30 LP Bazilevsky, Vitaly - Kirilenko, Andrey
17:30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis
19:00 LP Novikov, Ilya - Kuzmin, Sergey
19:00 LP Pinkovskii, Pavel - Pronkin, Maxim
19:30 AL2 Bochum - Holstein Kiel
19:30 AL2 Hannover 96 - Karlsruhe
19:30 AL1 Leipzig - Hertha Berlin
19:30 LP Petrov, Vladimir - Andreev, Danila
19:30 AL2 Saint Pauli - Heidenheim
19:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Ivanov, Valery
19:30 LP Zhulyabin, Vladimir - Ramenskiy, Igor
20:00 LP Kuzmin, Sergey - Zhulyabin, Vladimir
20:00 LP Pronkin, Maxim - Petrov, Vladimir
20:30 LP Ivanov, Valery - Pavlenko, Roman
21:30 AL1 Augsburg - Paderborn
21:30 AL1 F. Düsseldorf - Schalke 04
21:30 AL1 Hoffenheim - Köln
21:30 LP Kuzmin, Sergey - Ramenskiy, Igor
21:30 LP Pronkin, Maxim - Andreev, Danila
21:30 AL1 Union Berlin - Mainz
Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Ömer Toprak ve Nuri Şahin'li Werder Bremen, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Sadece Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1 ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin... Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!
Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...
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