Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 27 Ağustos Cumartesi, günün canlı yayınları
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İspanya La Liga & Liga Segunda
18.30 Elche - Real Sociedad
18.30 S.Gijon - CF Burgos
20.30 Lugo - Leganes
20.30 Mirandes - Malaga CF
20.30 Vallecano - Mallorca
23.00 Levante - Tenerife
23.00 Almeria - Sevilla
Almanya Bundesliga & Bundesliga 2
14.00 Darmstadt 98 - Heidenheim
14.00 Karlsruhe - H. Rostock
14.00 Saint Pauli - Paderborn
16.30 Leipzig - Wolfsburg
16.30 Mainz - B. Leverkusen
16.30 Hoffenheim - Augsburg
16.30 Hertha Berlin - B. Dortmund
16.30 Schalke 04 - Union Berlin
19.30 Bayern Münih - Monchengladbach
21.30 Nürnberg - Hamburg
Fransa Ligue 1 & 2
16.00 Bordeaux - Guingamp
16.00 Metz - Dijon
18.00 AJ Auxerre - Strasbourg
20.00 Nimes - Stade Laval
20.00 Valenciennes - St Etienne
20.00 Le Havre - Amiens
20.00 Sochaux - Cham. Niort
20.00 US Quevillaise-Rouen Metr - Pau
20.00 Annecy FC - Grenoble
20.00 SC Bastia - Rod. Aveyro
20.00 Paris - Caen
22.00 RC Lens - Rennes
İtalya Serie A
19.30 Juventus - AS Roma
19.30 Cremonese - Torino
21.45 Spezia - Sassuolo
21.45 AC Milan - Bologna
Hollanda Eredvisie
17.30 Go Ahead - Sparta Rotterdam
19.45 Vitesse - Waalwijk
21.00 Feyenoord - Emmen
22.00 Heerenveen - Fortuna Sittard
Portekiz Premier Lig
17.30 Maritimo - Portimonense
20.00 Boavista - Benfica
22.30 Sporting Lizbon - Chaves
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
Almanya Ligi ve Fransa’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.