Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 27 Ağustos Cumartesi, günün canlı yayınları

GÜNÜN CANLI YAYINLANACAK MAÇLARINA BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!

İspanya La Liga & Liga Segunda

18.30 Elche - Real Sociedad

18.30 S.Gijon - CF Burgos

20.30 Lugo - Leganes

20.30 Mirandes - Malaga CF

20.30 Vallecano - Mallorca

23.00 Levante - Tenerife

23.00 Almeria - Sevilla

Almanya Bundesliga & Bundesliga 2

14.00 Darmstadt 98 - Heidenheim

14.00 Karlsruhe - H. Rostock

14.00 Saint Pauli - Paderborn

16.30 Leipzig - Wolfsburg

16.30 Mainz - B. Leverkusen

16.30 Hoffenheim - Augsburg

16.30 Hertha Berlin - B. Dortmund

16.30 Schalke 04 - Union Berlin

19.30 Bayern Münih - Monchengladbach

21.30 Nürnberg - Hamburg

Fransa Ligue 1 & 2

16.00 Bordeaux - Guingamp

16.00 Metz - Dijon

18.00 AJ Auxerre - Strasbourg

20.00 Nimes - Stade Laval

20.00 Valenciennes - St Etienne

20.00 Le Havre - Amiens

20.00 Sochaux - Cham. Niort

20.00 US Quevillaise-Rouen Metr - Pau

20.00 Annecy FC - Grenoble

20.00 SC Bastia - Rod. Aveyro

20.00 Paris - Caen

22.00 RC Lens - Rennes

İtalya Serie A

19.30 Juventus - AS Roma

19.30 Cremonese - Torino

21.45 Spezia - Sassuolo

21.45 AC Milan - Bologna

Hollanda Eredvisie

17.30 Go Ahead - Sparta Rotterdam

19.45 Vitesse - Waalwijk

21.00 Feyenoord - Emmen

22.00 Heerenveen - Fortuna Sittard

Portekiz Premier Lig

17.30 Maritimo - Portimonense

20.00 Boavista - Benfica

22.30 Sporting Lizbon - Chaves

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

Almanya Ligi ve Fransa’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.











