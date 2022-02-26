Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İşte 26 Şubat Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Mallorca-Valencia
18.00 I. Eivissa-Huesca
18.00 Mirandes-Tenerife
18.15 Getafe-Alaves
20.15 Real Oviedo-Real Sociedad B
20.30 Vallecano-Real Madrid
23.00 Las Palmas-Lugo
23.00 Atletico Madrid-Celta Vigo
Bundesliga 1&2
15.30 H. Rostock-Nürnberg
15.30 Karlsruhe-Schalke 04
15.30 Ingolstadt-Saint Pauli
17.30 Union Berlin-Mainz
17.30 Freiburg-Hertha Berlin
17.30 Monchengladbach-Wolfsburg
17.30 B. Leverkusen-Arminia Bielefeld
17.30 Greuther Furth-Köln
20.30 Eintracht Frankfurt-Bayern Münih
22.30 Dynamo Dresden-Darmstadt 98
Fransa Lig 1&2
17.00 Paris-Sochaux
19.00 Strasbourg-Nice
21.00 Le Havre-AS Nancy
21.00 Ajaccio-Rod. Aveyro
21.00 Caen-SC Bastia
21.00 Valenciennes-Pau
21.00 Amiens-Nimes
21.00 Dunkerque-Dijon
21.00 Guingamp-Cham. Niort
21.00 AJ Auxerre-US Quevillaise-Rouen Metr
23.00 Paris Saint Germain-St Etienne
İtalya Serie A
17.05 Salernitana-Bologna
20.05 Empoli-Juventus
22.50 Sassuolo-Fiorentina
Hollanda Eredvisie
18.30 Heracles-Zwolle
20.45 Groningen-Willem II
23.00 SC Cambuur-Fortuna Sittard
Portekiz Premier Lig
18.30 Famalicao-CD Tondela
21.00 Maritimo-Sporting Lizbon
23.30 FC Arouca-Moreriense
NBA ALL-STAR
20.00 Detroit Pistons-Boston Celtics
Efeler Ligi
15.00 Ziraat Bankkart-Halkbank
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediye
16.00 Bingöl Solhan Spor-Tokat Belediye Plevne
16.00 Bursa Belediye- Fenerbahçe HDI Sigorta
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.