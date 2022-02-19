Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

MİSLİ.COM'DAN CANLI MAÇ İZLEMEK VE BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

İşte 19 Şubat Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

16.00 Granada-Villareal

18.00 Zaragoza-Las Palmas

18.15 Osasuna-Atletico Madrid

20.15 Girona-Eibar

20.15 Tenerife-I. Eivissa

20.30 Cadiz-Getafe

23.00 Real Sociedad B-Malaga CF

23.00 Real Madrid-Alaves

Bundesliga 1&2

15.30 Saundhausen-Hamburg

15.30 Holstein Kiel-Karlsruhe

15.30 Werder Bremen-Ingolstadt

17.30 Arminia Bielefeld-Union Berlin

17.30 Wolfsburg-Hoffenheim

17.30 Augsburg-Freiburg

17.30 Stuttgart-Bochum

20.30 Köln-Eintracht Frankfurt

22.30 Nürnberg-Jahn Regensburg

Fransa Lig 1&2

17.00 Sochaux-Ajaccio

19.00 Lyon-Lens

21.00 Cham.Niort-AJ Auxerre

21.00 AS Nancy-Dunkerque

21.00 SC Bastia-Dijon

21.00 Guingamp-Paris

21.00 US Quevillaise-Valenciennes

21.00 Rod.Aveyro-Amiens

21.00 Pau-Caen

21.00 Nimes-Grenoble

23.00 Nantes-Paris Saint Germain

İtalya Serie A

17.00 Sampdoria-Empoli

20.00 AS Roma-Hellas Verona

22.45 Salernitana-AC Milan

Hollanda Eredvisie

18.30 NEC Nijmegen-Waalwijk

20.45 Willem II-Ajax

23.00 AZ Alkmaar-Heracles

Portekiz Premier Lig

18.30 Gil Vicente-Belenenses

21.00 P.Ferreira-FC Vizela

23.30 Vitoria Guimaraes-FC Arouca

Türkiye Basketbol Süper Ligi

15.30 Beşiktaş - Bursaspor

İspanya Kral Kupası

19.30 Real Madrid-Tenerife

İtalya Serie A Basketbol

17.00 Napoli Basket-Reyer Venezia

Mislicom Sultanlar Ligi

14.00 Yeşilyurt-Kuzeyboru

Efeler Ligi

13.00 Cizre Belediye-Altekma

15.30 Tokat Belediye Plevne-Spor Toto

16.00 Sorgun Belediye-Yeni Kızıltepe Spor

16.00 Afyon Belediye-Solhan Spor

18.30 Halkbank- Galatasaray

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.











