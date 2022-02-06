Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 6 Şubat Pazar, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

16.00 Valencia-Real Sociedad

16.00 Fuenlabrada-Real Vallodolid

16.00 Amorebieta-Real Oviedo

18.15 Barcelona-Atletico Madrid

20.15 Huesca-Mirandes

20.15 Cartagena-Las Palmas

20.30 Real Betis-Villareal

23.00 Tenerife-Leganes

23.00 Real Madrid-Granada

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Bundesliga 1&2

15.30 Holstein Kiel-F. Düsseldorf

15.30 Dynamo Dresden-H. Rostock

15.30 Darmstadt 98-Hamburg

17.30 B. Dortmund-B. Leverkusen

19.30 Wolfsburg-Greuther Furth

Fransa Lig 1&2

15.00 Lorient-RC Lens

17.00 Nice-Clermont Foo

17.00 Strasbourg-Nantes

17.00 Reims-Bordeaux

17.00 Troyes-Metz

19.00 Rennes-Brest

22.45 Paris-Ajaccio

22.45 Lille-Paris Saint Germain

İtalya Serie A

14.30 Atalanta-Cagliari

17.00 Venezia-Napoli

17.00 Bologna-Empoli

17.00 Sampdoria-Sassuolo

20.00 Udinese-Torino

22.45 Juventus-Hellas Verona

Hollanda Eredvisie

14.15 Feyenoord-Sparta Rotterdam

16.30 Willem II-Waalwijk

16.30 Groningen-Go Ahead

18.45 Ajax-Heracles

Portekiz Premier Lig

18.30 Gil Vicente-Santa Clara

18.30 Boavista-FC Vizela

21.00 FC Arouca-Porto

23.30 Sporting Lizbon-Famalicao

Türkiye Basketbol Süper Ligi

13.00 Beşiktaş -Yalovaspor

15.30 Fenerbahçe -Bursaspor

18.00 Türk Telekom-Petkim Spor

20.15 Galatasaray -Anadolu Efes

İspanya Liga ACB

14.30 Barcelona-Obradoiro

15.00 Tenerife-UCAM Murcia

19.00 Fuenlabrada-Baskonia

20.30 Real Madrid-Valencia Basket

22.00 Bilbao Basket-Manresa

İtalya Serie A Basketbol

19.00 VL Pesaro-Cremona

19.30 Fortitudo Bologna-Brescia

20.00 Trieste-Sassari

20.30 Brindisi-Reggiana Emilia

22.45 Varese-Virtus Bologna

Mislicom Sultanlar Ligi

15.00 Karayolları-Sarıyer Bld.

15.00 Nilüfer Bld.-Mert Grup Sigorta

16.00 Yeşilyurt-PTT

17.00 Kuzeyboru-Aydın B.Şehir Bld.

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.











