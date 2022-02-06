Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İşte 6 Şubat Pazar, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Valencia-Real Sociedad
16.00 Fuenlabrada-Real Vallodolid
16.00 Amorebieta-Real Oviedo
18.15 Barcelona-Atletico Madrid
20.15 Huesca-Mirandes
20.15 Cartagena-Las Palmas
20.30 Real Betis-Villareal
23.00 Tenerife-Leganes
23.00 Real Madrid-Granada
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Bundesliga 1&2
15.30 Holstein Kiel-F. Düsseldorf
15.30 Dynamo Dresden-H. Rostock
15.30 Darmstadt 98-Hamburg
17.30 B. Dortmund-B. Leverkusen
19.30 Wolfsburg-Greuther Furth
Fransa Lig 1&2
15.00 Lorient-RC Lens
17.00 Nice-Clermont Foo
17.00 Strasbourg-Nantes
17.00 Reims-Bordeaux
17.00 Troyes-Metz
19.00 Rennes-Brest
22.45 Paris-Ajaccio
22.45 Lille-Paris Saint Germain
İtalya Serie A
14.30 Atalanta-Cagliari
17.00 Venezia-Napoli
17.00 Bologna-Empoli
17.00 Sampdoria-Sassuolo
20.00 Udinese-Torino
22.45 Juventus-Hellas Verona
Hollanda Eredvisie
14.15 Feyenoord-Sparta Rotterdam
16.30 Willem II-Waalwijk
16.30 Groningen-Go Ahead
18.45 Ajax-Heracles
Portekiz Premier Lig
18.30 Gil Vicente-Santa Clara
18.30 Boavista-FC Vizela
21.00 FC Arouca-Porto
23.30 Sporting Lizbon-Famalicao
Türkiye Basketbol Süper Ligi
13.00 Beşiktaş -Yalovaspor
15.30 Fenerbahçe -Bursaspor
18.00 Türk Telekom-Petkim Spor
20.15 Galatasaray -Anadolu Efes
İspanya Liga ACB
14.30 Barcelona-Obradoiro
15.00 Tenerife-UCAM Murcia
19.00 Fuenlabrada-Baskonia
20.30 Real Madrid-Valencia Basket
22.00 Bilbao Basket-Manresa
İtalya Serie A Basketbol
19.00 VL Pesaro-Cremona
19.30 Fortitudo Bologna-Brescia
20.00 Trieste-Sassari
20.30 Brindisi-Reggiana Emilia
22.45 Varese-Virtus Bologna
Mislicom Sultanlar Ligi
15.00 Karayolları-Sarıyer Bld.
15.00 Nilüfer Bld.-Mert Grup Sigorta
16.00 Yeşilyurt-PTT
17.00 Kuzeyboru-Aydın B.Şehir Bld.
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.